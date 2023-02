Eventos no Vale do Anhangabaú devem gerar mais de 140 mil empregos, estima Prefeitura

Eventos no Vale do Anhangabaú devem gerar mais de 140 mil empregos Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A Prefeitura de São Paulo vai apoiar três grandes eventos que serão realizados no Vale do Anhangabaú a partir do mês de abril e que devem gerar mais de 140 mil empregos.

O primeiro deles, o festival Ultra Brasil, nos dias 21 e 22 de abril, assim como a segunda edição do MITA, em 3 e 4 de junho, e o Knotfest Brasil, em outubro, não só farão com que o público aproveite o espaço localizado na região central, como promoverão a geração de renda para a população, assegura a administração municipal.

“Os festivais renderão 22 mil vagas de empregos formais e 120 mil informais, além de envolver mais de 40 mil pessoas, entre empregados e empregadores”, declarou o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB).

O público estimado para cada um dos eventos será de 70 mil pessoas, segundo Gustavo Louveira, vice-presidente de marketing da 30e, produtora responsável pelas atrações.

Os shows

O Ulta Brasil será realizado nos dias 21 e 22 de abril. A segunda edição do MITA Festival, em junho, terá como destaques Lana del Rey, Florence + The Machine, The Mars Volta e o show de reunião do NX Zero em seu line-up. O Knotfest Brasil, que estreou no ano passado com apresentações de Slipknot, Judas Priest, Sepultura, entre outros, em breve divugará mais detalhes da edição 2023.

