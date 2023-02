‘É isso que acontece com mulher de bandido, entendeu?’: Homem filma tortura a ex e acaba preso

Um homem foi preso no último domingo (12) após um vídeo em que ele tortura a ex-companheira repercutir nas redes sociais. O caso ocorreu em Belém, no Pará, e foi noticiado pelo “UOL”.

“Você tem que respeitar. Não sou moleque, não sou, não. Sou homem e sou bandido, eu sou, entendeu? É isso que acontece com mulher de bandido, entendeu? Ela vai escolher agora. O cara vai ficar com ela assim. [Isso] é para tu me respeitar. Brincando comigo, vai brincar com a minha cara né? Tá aí”, dizia o suspeito durante as agressões.

Nas imagens, o homem agride a mulher e corta seu cabelo com um facão. Um outro rapaz tenta interferir, mas é ameaçado.

O que diz a polícia

Em nota, a Polícia Civil do Pará disse que, por meio da DAV (Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis) e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), acolheu a vítima após as agressões.

Familiares explicaram que a mulher saiu do bairro após as agressões. Depois de ser encontrada, a mulher foi ouvida e encaminhada para a realização de exames. A polícia ainda ofereceu a ela uma vaga em um abrigo estadual.

