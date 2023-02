Dono de mercado é preso suspeito de ameaçar demitir funcionárias que negassem sexo, em MG

A Polícia Civil prendeu um empresário de 73 anos suspeito de assediar sexualmente suas funcionárias, em Campina Verde, Minas Gerais. Ele é dono de um supermercado e teria feito pelo menos sete vítimas, que contaram que eram ameaçadas de demissão caso se recusassem a manter relações sexuais com ele. Além disso, segundo a investigação, o idoso ainda induzia menores à prostituição, pois oferecia dinheiro para manter relações sexuais.

O empresário foi preso na segunda-feira (13). O homem, que não teve a identidade revelada, passou a ser investigado em dezembro passado, depois que uma adolescente que trabalhava no estabelecimento denunciou o caso. Ela disse que ele fazia várias práticas abusivas, entre elas ameaçar demitir quem não fizesse sexo com ele.

Até o momento, a polícia já ouviu cinco das sete vítimas. Elas relataram que os assédios ocorrem há anos, mas, com medo de perder o emprego, não o denunciaram. Além da importunação sexual, ele ainda teria tentado estuprar uma das funcionárias, a colocando em uma sala e mandando que ela tirasse a roupa. Por sorte, ela conseguiu fugir antes que o estupro fosse consumado.

Assim, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do empresário, o que foi aceito pela Justiça. No momento da prisão, o celular do idoso foi apreendido para que passe por uma perícia. O homem segue preso, à disposição da Justiça.

Como não teve a identidade revelada, não foi possível localizar a defesa dele para comentar o assunto até a publicação dessa reportagem.

