Cidade de SP promove hoje ‘Dia D’ de imunização de crianças de 0 a 5 anos; são oferecidas 15 vacinas

A Prefeitura de São Paulo realiza nesta quarta-feira (15) o “Dia D” para atualizar a caderneta de vacinação de crianças de 0 a 5 anos. Todas as 470 Unidades Básicas de Saúde (UBS) terão atividades lúdicas para atender o público infantil até as 19h.

Segundo a administração municipal, a ação é organizada pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e Coordenadoria da Atenção Básica (CAB). A mobilização começou no dia 6 de fevereiro, quando as aulas da rede municipal voltaram e as crianças receberam cartões da Declaração de Vacinação Atualizada (DVA). Esses documentos devem ser levados no momento da imunização.

“A vacinação protege as crianças de diversas doenças. A Secretaria Municipal de Educação incentiva os pais a vacinarem os estudantes pelo bem estar e saúde deles e dos próximos”, afirma Fernando Padula, secretário municipal de Educação.

No total, são 15 vacinas oferecidas para crianças até 5 anos. São elas: BCG, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, meningocócicas C, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria tétano e covid-19, conforme o esquema adotado para a idade.

A prefeitura ressalta que a aplicação desses imunizantes é considerada fundamental para o controle, eliminação ou erradicação de doenças imunopreveníveis.

“O Dia D de Intensificação Vacinal infantil vai contribuir para ampliação da cobertura e a proteção vacinal da comunidade escolar já nos primeiros anos de vida”, ressalta o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Clique aqui para ver os endereços das UBS da cidade de São Paulo