Caso Daniel Alves: áudio de câmera de segurança de boate reforça acusação de estupro; entenda

As provas contra o jogador Daniel Alves, que segue preso na Espanha acusado de estupro, continuam a aparecer. De acordo com o jornal espanhol “Ara”, o áudio de uma câmera de segurança da boate onde o crime teria ocorrido revela que o brasileiro chamou a vítima para ir ao banheiro, contrariando a versão do atleta de que a jovem teria ido ao local por conta própria.

“Ele está me dizendo para ir, mas não sei por quê”, teria dito a vítima na gravação. “Vá e feche [a situação]”, teria dito uma amiga, apontando na direção de Daniel Alves.

Depois dessa conversa, a jovem teria entrado no banheiro com o jogador, onde permaneceu por 16 minutos e, segundo ela, houve o estupro. Um exame de DNA feito nos restos de sêmen encontrados nas partes íntimas da vítima, em sua roupa e no chão da boate, comprovou que o material é do brasileiro.

Apesar desses fatos, Daniel Alves segue negando o estupro e alega que a relação sexual foi consensual. No entanto, ele já deu três versões diferentes sobre o que teria ocorrido e, na última delas, admitiu que houve “penetração vaginal”.

Por enquanto, a defesa do jogador espera que nesta semana a Justiça avalie o recurso apresentado que pede a liberdade provisória. O advogado do brasileiro, Cristobal Martell, alega que as imagens mostram a jovem entrando no banheiro “por livre vontade” e diz que isso configura uma “distorção narrativa”, o que corrobora para a tese de sexo consensual.

No entanto, o Ministério Público espanhol já se posicionou contra a soltura do jogador, pois diz que o risco de sua fuga seria muito grande em função de sua capacidade econômica e também por que o Brasil e a Espanha não possuem um tratado de extradição, o que significa que Daniel Alves estaria longe do alcance da Justiça espanhola se viesse para casa.

A advogada da vítima também apresentou um recurso no Tribunal de Barcelona pedindo que o jogador continue preso, sob a mesma alegação de que ele poderia fugir facilmente.

Agora é aguardada a posição da juíza do caso, Anna Marín, que já disse ter “indícios suficientes” que comprovam que houve mesmo um estupro.

Daniel Alves segue preso desde de janeiro acusado por estupro (Reprodução/Instagram)

Acusação de estupro

O jogador brasileiro é acusado pela jovem de 23 anos por agressão sexual dentro do banheiro de uma boate em Barcelona, no último dia 30 de dezembro.

A jovem declarou que estava com amigas e que elas foram convidadas a subir à zona VIP por um grupo de garotos mexicanos. Um garçom, então, as convidou para sentar na mesa de Daniel Alves e um acompanhante. Elas se recusaram no início, mas “o cliente insistiu, e o garçom destacou que se tratava de um ‘amigo’”.

Finalmente, as moças aceitaram se sentar à mesa. Depois de um tempo conversando, contou a vítima, Daniel Alves “começou a ‘fazer o bobo’ com as três, enganchando-se muito e tocando-as”. Além disso, em várias ocasiões, “pegou-lhe com força a mão e Alves e colocou-a em seu pênis”, enquanto ela tentava evitá-lo. Mais tarde, o brasileiro lhe apontou uma porta e obrigou-a a segui-lo e a entrar”.

A vítima denunciou que, já no banheiro, “Alves a obrigou a sentar-se em cima dele, a atirou ao chão, a obrigou a praticar sexo oral, a que ela resistiu ativamente, a esbofeteou, a levantou do chão e a penetrou até ejacular”.

Quando foi prestar depoimento na delegacia de Barcelona sobre a acusação de estupro, Daniel Alves negou conhecer a vítima. Porém, quando confrontado pela juíza sobre uma tatuagem íntima que ele tem entre o abdômen e a virilha, descrita pela vítima, ele confessou ter tido relações com ela, mas de forma consentida. Assim, ele foi preso no dia 20 de janeiro e segue sob custódia desde então.

Depois, em audiência, ele disse que a vítima fez sexo oral nele. Porém, pela terceira vez em que foi ouvido, ele mudou a versão e agora admitiu que houve “penetração vaginal”, de acordo com o site espanhol “El Tiempo”.

