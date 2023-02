Carnaval 2023: dias 20 e 21 de fevereiro serão pontos facultativos na Capital e Estado de SP

O Carnaval este ano será realizado entre os dias 18 e 21 de fevereiro. A data não é um feriado nacional, assim, cada cidade e estado do país define suas regras. Na capital paulista e no Estado, a prefeitura e o governo decretaram que os dias 20 (segunda-feira) e 21 (terça-feira) serão pontos facultativos. Já na Quarta-Feira de Cinzas, dia 22, o expediente para os funcionários públicos volta ao normal a partir do meio-dia.

As regras sobre o ponto facultativo na cidade de São Paulo estão previstos no Decreto nº 62.140/22, que foi publicado no Diário Oficial do Município, no último dia 31 de dezembro. A medida destacou que, nestes dias, os os titulares da Administração Direta, Autarquia ou Fundação poderão instituir plantões em caso de necessidade.

Já o governo estadual publicou o decreto sobre o tema no Diário Oficial em 10 de fevereiro, que estabelece que as repartições públicas do estado deverão definir formas de compensação para os servidores que forem liberados para curtir a festa, de acordo com cada função. A não compensação das horas de trabalho poderá levar a desconto na folha de pagamento.

No setor privado, cada empresa pode definir se dará ou não folga aos seus funcionários nessas datas.

Blocos de rua e desfiles no Anhembi

Neste ano, a prefeitura informou que a cidade terá mais de 500 blocos de rua. As festas já ocorreram nos dias 11 e 12 de fevereiro (pré-Carnaval), e seguem entre os dias 18 a 21 (Carnaval) e em 25 e 26 de fevereiro (pós-Carnaval).

O horário de encerramento dos desfiles passa a ser de acordo com o porte dos blocos. Além disso, algumas avenidas foram excluídas do circuito tradicional, são elas: Avenida dos Metalúrgicos; Avenida Tiradentes; Avenida Luiz Carlos Berrine e Largo da Batata.

Já os desfiles do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi acontecerão na sexta-feira (17) e no sábado (18). Veja a ordem de apresentação no site da Liga-SP.

