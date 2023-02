VÍDEO: Mais de 10 homens invadem concessionária e roubam carros de luxo

Grupo roubo pelo menos 12 carros de luxo em concessionário no CE (Reprodução)

Um grupo composto por mais de dez homens invadiu uma concessionária em Fortaleza, no Ceará, e roubou pelo menos 12 carros de luxo na noite da última segunda-feira (13).

A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança e foi parar nas redes sociais. Confira:

Cerca de 13 carros de luxo são roub4dos no Ceará



O roubo aconteceu por volta das 18h. A loja estava aberta, mas não havia clientes no local, apenas nove funcionários, que assistiram à cena sem reagir. Eles alegaram que pelo menos um dos criminosos estava armado.

Um vendedor foi rendido pelo grupo e obrigado a entregar as chaves dos veículos, de acordo com o advogado da loja.

“Ele foi forçado a sair. Estava trazendo um dos carros para colocar no pátio. Eles conseguiram pegar algumas chaves de carros com esse vendedor, e começaram a testar nos veículos. Depois, conseguiram outras chaves que estavam em outro veículo”, disse o advogado ao “G1″.

Os veículos levados somaram um prejuízo de ser cerca de R$ 1 milhão.

Trabalho da polícia

Oito pessoas foram conduzidas na noite de ontem à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. Não havia informações se os homens ficaram presos ou foram autuados em algum crime.

Até as 21h, a PM (Polícia Militar) havia recuperado cinco veículos. A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso.

