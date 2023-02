VÍDEO: Homem sem uma perna dá ‘pulinhos’ e se apoia em comparsa para roubar carro; assista

Um roubo inusitado foi registrado por câmeras de segurança em São Vicente, no litoral de São Paulo. Dois bandidos foram flagrados ao roubar o carro de uma mulher, na última sexta-feira (10). O curioso é que um deles, que não tinha uma das pernas e não usava muletas, se apoiou no comparsa e até deu alguns “pulinhos” para cometer o crime (veja no vídeo abaixo).

Vídeo mostra momento em que dois bandidos armados roubam o carro de uma mulher em São Vicente, litoral de São Paulo.



Por um dos bandidos se tratar de um homem sem perna, a vítima disse não ter se preocupado com a aproximação da dupla enquanto esperava a filha acordar. pic.twitter.com/9VENZCf0iV — Perfil.com Brasil (@perfilcombrasil) February 11, 2023

O crime aconteceu na Rua Theotônio Gonçalves Corvello, no bairro Cidade Náutica. Nas imagens é possível ver os dois homens caminhando devagar até se aproximar do veículo. O homem com deficiência aparentava certa dificuldade para se locomover e recebia ajuda do colega, mas esse comportamento mudou quando eles chegaram até o veículo.

Lá, eles apontaram armas para a condutora do veículo e sua filha, de 11 anos. A menina dormia quando a mãe recebeu a voz de assalto, mas ambas acabaram entregando o veículo. Em seguida, os criminosos entraram e fugiram.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado e a Polícia Civil, que trabalha na identificação e localização dos suspeitos. No entanto, nenhum deles havia sido preso até a manhã desta terça-feira (14).

LEIA TAMBÉM: