Veja como funciona os golpes de carnaval e saiba como evitá-los

Os bloquinhos de pré-carnaval já animaram as ruas de São Paulo no último final de semana (11 e 12/02), mas a folia começa de vez no próximo sábado, se estendendo até a terça-feira, sem contar os bloquinhos de pós-carnaval do final de semana seguinte.

Ufa! É muita diversão para uma pessoa só! Mas se você está com a energia lá em cima para se divertir nos bloquinhos, é preciso ficar atento com os golpes de carnaval, pois os golpistas estão inovando cada vez mais.

Por isso, se você não quer ser mais uma vítima desses golpes, que envolvem maquininha de cartão, abraço e beijo na boca, fique ligado nos golpes que já foram relatados este ano:

Golpe da pochete

O acessório é utilizado pelo folião para manter os objetos em segurança sem precisar carregar muitas coisas. O golpe consiste em um grupo passar pelo individuo que está portando o acessório e puxar o zíper da pochete, enquanto outra pessoa furta os itens.

Para evitar este tipo de golpe, você pode prender o zíper com um elástico de cabelo ou optar por uma doleira por dentro da roupa.

Golpe do abraço

O carnaval deixa as pessoas animadas e de bem com a vida! Neste momento, o calor faz com que muitas pessoas se abracem e se beijem, mas você deve tomar muito cuidado com a intenção desses indivíduos, pois existem relatos de pessoas que abraçam a vítima enquanto outra retira o celular do bolso.

Golpe do beijo na boca

Assim como o golpe do abraço, neste caso o golpista utiliza do beijo para confundir a pessoa, enquanto outra rouba seus pertences.

Golpe da maquininha de cartão

Um golpe um pouco mais tecnológico, que é facilitado por cartões de crédito ou de débito que possuem aproximação. Neste caso, o golpista aproxima a maquininha de cartão dos bolsos e bolsas para tentar creditar valores dos cartões que possuem a aproximação habilitada.

Segundo o G1, no final de semana de pré-carnaval foram presas 14 pessoas por suspeita de furtos e 110 aparelhos roubados ou furtados foram recuperados.

