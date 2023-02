União terá que pagar pensão para os três filhos de petista morto por bolsonarista, no Paraná

Guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda foi morto na sua festa de 50 anos, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

A Justiça Federal do Paraná determinou que a União pague pensão alimentícia para os três dos filhos do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio Arruda, morto a tiros enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos. O autor é o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, que usou a arma que pertence ao Estado para cometer o crime. Ele segue preso e responde por homicídio duplamente qualificado por produção de perigo e motivo fútil.

De acordo com a Justiça, os filhos de Arruda deverão receber mensalmente, até os 21 anos, um valor calculado com base no salário que o pai recebia como guarda municipal. Como eles já recebem a pensão por morte, os valores pagos a cada um será de R$1.312,16.

O juiz que analisou o caso entendeu que o Estado foi omisso, já que Jorge Guaranho era policial penal e estava armado fora de serviço. “[Os valores pagos em pensão] devem ser suficientes a manter o nível de vida que [os filhos de Arruda] possuíam até o falecimento do seu genitor”, destacou o magistrado.

Já a esposa da vítima receberá uma pensão por quatro meses.

Relembre o caso

O caso aconteceu no dia 9 de julho do ano passado, quando Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com uma festa com temática petista, usando as cores do partido e fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência.

A celebração era realizada na Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A, em Foz do Iguaçu. Segundo relatos de testemunhas e registro de câmera de segurança, Guaranho apareceu no local da festa por volta das 23h. Ele estava de carro, acompanhado de uma mulher e um bebê.

O policial penal, então, de dentro do veículo, teria apontado sua arma para fora enquanto gritava palavras de apoio a Bolsonaro e ameaçava o aniversariante e seus convidados.

Em seguida, Guaranho entrou no local e gritou “aqui é Bolsonaro”, atirando contra a vítima, que também reagiu e efetuou disparos. Assim, o atirador também foi atingido. Ele foi preso ainda no hospital.

Réu por homicídio

Dias depois, a Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra o policial penal e ele virou réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado por produção de perigo e motivo fútil.

O MP-PR discordou do inquérito policial, que entendeu que Guaranho atirou na vítima por se sentir humilhado, e destacou na denúncia feita à Justiça que o policial penal teve uma conduta desencadeada por “preferência político-partidária antagônica” e colocou em risco outras pessoas.

De acordo com o promotor de Justiça Tiago Lisboa Mendonça, por razões jurídicas, a denúncia tratou que o crime ocorreu por motivo fútil, e não por motivação torpe. “O nosso entendimento é que o crime repugnante da torpeza tem que ter essa conotação de alguma vantagem no campo econômico. O motivo fútil é que aquele motivo flagrantemente desproporcional”, justificou.

O promotor explicou, ainda, que o caso não se enquadra juridicamente em crimes políticos, ou seja, motivados exclusivamente por preconceito, ódio e contra o Estado Democrático de Direito. Segundo ele, a questão política ocorrida no homicídio foi tratada como motivo fútil na denúncia porque não ficou caracterizado a tentativa do violação ao Estado democrático.

Em dezembro do ano passado, a Justiça determinou que Jorge Guaranho fosse levado a júri popular. No entanto, a defesa dele recorreu da decisão e o caso ainda não voltou a ser analisado.

