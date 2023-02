Quina paga R$ 7,7 milhões; confira os números sorteados

O concurso 6077 da Quina está com prêmio acumulado e deve pagar nesta terça-feira a quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal R$ 7,7 milhões.

Veja os números sorteados para a Quina:

01, 04, 05, 35, 40

Sorteio anterior

No sorteio desta segunda-feira não houve ganhadores na faixa principal de premiação, fazendo com que a Quina acumulasse.

Na faixa dos quatro acertos, 239 apostas ganharam R$ 2.109,76. Apostas que acertaram apenas três números ganharam R$ 57,72. Foram ao todo 8.319 apostas.

Dupla Sena sorteia R$ 1,9 milhão

Hoje tem também sorteio da Dupla Sena, que vai pagar a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados:

1º sorteio

13, 21, 29, 38, 44, 50

2º sorteio

06, 15, 25, 27, 37, 48