Peruanos são presos em motel após furto de calcinhas e cucas; prejuízo chegava a R$ 100 mil

Grupo é preso por furto de cuecas e calcinhas em GO (Divulgação/PMGO)

Seis peruanos foram presos em um motel em Goiânia, no Estado de Goiás, suspeitos de furtar 2 mil peças de roupa, entre cuecas, calcinhas, outras roupas, calçados e brinquedos.

Os itens teriam sido subtraídos de shoppings de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Segundo a PM (Polícia Militar), a mercadoria é avaliada em cerca de R$ 100 mil. Também foram apreendidas mochilas, uma quantia em dinheiro e um carro.

Denúncia

As autoridades chegaram até os suspeitos após funcionários do estabelecimento desconfiarem da origem dos produtos armazenados no local. Segundo a denúncia, o grupo ocupava dois quartos, saiam pela manhã e voltavam à noite.

O bando era composto por três homens e três mulheres — uma delas, inclusive, grávida.

Aos policiais, os peruanos disseram que levariam os produtos furtados para serem vendidos em São Paulo. Eles praticavam o crime também em outros países.

