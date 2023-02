Modelo que tirava fotos sem cobrir cabelos é acusada de ‘fornicação’ e ‘prostituição’ no Iêmen; confira a pena

Modelo que posava sem cobrir cabelos é condenada por ‘fornicação’ e ‘prostituição’ no Iêmen (Reprodução/Facebook)

Uma modelo de apenas 21 anos foi condenada pela Justiça do Iêmen a cinco anos de prisão por “fornicação”, “prostituição” e “uso de droga”.

Intisar al-Hamadi foi detida em 20 de fevereiro de 2021 em Sanaa, a capital iemenita, quando seguia com uma amiga para um sessão de fotos. As informações são da agência de notícias AFP.

A condenação, por sua vez, aconteceu na zona controlada por rebeldes ultraconservadores houthies na última segunda-feira (13).

Segundo o advogado de Intisar e várias ONGs, todas as acusação contra a modelo são falsas e uma ofensa aos direitos das mulheres.

Choro e gritos

Ainda de acordo com a agência AFP, Intisar “estava otimista e acreditava que a decisão seria favorável a ela. Ao conhecer a sentença, porém, “começou a chorar e gritar”, disse o advogado. Para ele, a cliente foi condenada unicamente por sua profissão.

A modelo posava para estilistas locais, frequentemente sem cobrir os cabelos. Ela publicava as imagens no Instagram e Facebook, onde conta com milhares de seguidores.

LEIA TAMBÉM: