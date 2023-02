Lotofácil 2740: prêmio no sorteio desta terça é de R$ 5 milhões; confira os números

Nesta terça-feira tem sorteio do concurso 2740 da Lotofácil e o prêmio para quem acertar as quinze dezenas é de R$ 5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas da Lotofácil desta terça-feira:

02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Ganhador de ontem é do Maranhão

No sorteio desta segunda-feira, apenas um apostador embolsou o prêmio da loteria. O bilhete ganhador foi feito na cidade de Imperatriz, no Maranhão, R$ 1.653.124,27. Duzentos e setenta e sete apostas ficaram na faixa dos 14 acertos e cada uma delas ganhou R$ 1.787,63. Na terceira faixa de premiação, com 13 acertos, 10.002 apostas levaram R$ 25.

Dupla Sena sorteia R$ 1,9 milhão

Hoje tem também sorteio da Dupla Sena, que vai pagar a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

1º sorteio

13, 21, 29, 38, 44, 50

2º sorteio

06, 15, 25, 27, 37, 48