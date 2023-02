Jogador do Corinthians sub-16 está entre os quatro mortos em capotamento na Zona Sul de SP

O jogador de futsal do Corinthians sub-16 Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, está entre os quatro mortos em um capotamento na Avenida Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo, no domingo (12). Outras três pessoas ficaram feridas no acidente e foram socorridas. O motorista do veículo, de 42 anos, foi indiciado por homicídio e teve a prisão preventiva decretada na segunda-feira (13).

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), as sete vítimas estavam dentro do mesmo veículo e tinham acabado de sair de uma festa a poucos metros do local em que o acidente aconteceu. Elas teriam decidido continuar a diversão em casa, porém, o motorista perdeu o controle e o capotamento aconteceu.

Yago, Danubia de Olindo Dantas e Jessyca Tayna dos Santos Silva, ambas de 27 anos, morreram no local. Já Juliana Henrique Teodoro, de 38 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital M’Boi Mirim. Os outros três feridos, incluindo o motorista, foram levados para hospitais da região.

O condutor, identificado como Fabio Sousa, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio na condução de veículo automotor. Na segunda-feira, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele segue sob escolta policial no hospital.

Uma testemunha contou à polícia que ele tinha ingerido bebidas alcóolicas antes do acidente. O caso segue em investigação no 11º Distrito Policial.

A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Motorista é preso por capotamento de carro que matou 4 em São Paulo (Reprodução/TV Globo)

Luto

Nas redes sociais, o Corinthians lamentou a perda do seu jogador no capotamento. “Yago era atleta de futsal sub-16 do clube. O Corinthians se solidariza com a família neste momento tão difícil”, escreveu o clube.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste final de semana. pic.twitter.com/yCdem6Cbgs — Corinthians (@Corinthians) February 12, 2023

