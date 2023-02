Empresário cai em golpe do app de namoro e diz que ficou 5h refém: “Agredido no meu próprio carro”

Um empresário de 44 anos, que não quer se identificar, contou que caiu em um golpe ao marcar um encontro com uma garota que conheceu em um aplicativo de namoro. A vítima, que mora em Sorocaba, no interior de São Paulo, seguiu até o Jaraguá, na Zona Norte da Capital, acreditando que iria ver a jovem. No entanto, ao chegar ao local, o homem foi abordado por criminosos e mantido refém por cerca de 5 horas.

Em entrevista à TV Globo, o homem contou que ao chegar ao lugar marcado pela garota, os bandidos já o aguardavam. Lá eles o obrigaram a desbloquear as senhas em aplicativos de banco no celular e conseguiram roubar quase R$ 2 mil. Enquanto isso, o agrediram.

“No meu próprio carro, no assoalho, no banco traseiro, com várias agressões. Me deram coronhada, pediram pra desbloquear o celular. Desbloqueei banco, fiquei umas duas horas e meia sendo agredido no meu próprio carro, no banco traseiro. E aí veio um outro veículo, me botaram dentro desse veículo e me levaram pra outro local”, disse o homem.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre o sequestro e seguiu até o local. Lá, encontrou a vítima e um dos criminosos foi preso em flagrante. O restante conseguiu fugir.

O caso foi registrado no 87º Distrito Policial (DP), em Pirituba. O empresário, que sofreu várias lesões por conta das agressões, foi levado a um hospital e depois liberado. Assim, seguiu para a delegacia para prestar depoimento.

Dados divulgados pela TV Globo apontam que, neste ano, 12 casos de golpes de encontros marcados em aplicativos de namoro foram registrados em São Paulo, sendo dez na Capital e dois em Itaquaquecetuba. Em um dos casos, um empresário de 48 anos foi morto pelos bandidos.

LEIA TAMBÉM: