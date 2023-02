Cate tem mais de 600 vagas de emprego abertas que pagam até R$ 4,5 mil; veja como concorrer

Entre as mais de 600 vagas em aberto no Cate estão 100 para faxineiros da Linha Verde do Metrô Pexels

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), da Prefeitura de São Paulo, está com inscrições abertas para mais de 600 vagas de emprego. As oportunidades nos setores de serviços, comércio e construção civil têm salários que chegam a R$ 4,5 mil. Os interessados devem se cadastrar pela internet, ou presencialmente em uma dos 26 postos (veja os endereços abaixo), até esta quarta-feira (15).

As vagas para a construção civil são em cargos como armador, operador de retroescavadeira, carpinteiro, marteleiro, encanador, pedreiro, entre outras. Totalizando 72 postos no setor, os salários variam entre R$ 1.850 e R$ 3.924. Há oportunidades para diversas regiões da cidade, sendo necessário ter experiência e escolaridade a partir do ensino fundamental.

Para quem busca o cargo de atendente são 74 vagas, com salário de até R$ 1.834. São vagas efetivas que exigem escolaridade a partir do ensino fundamental, sendo a maioria sem experiência prévia. Os selecionados irão trabalhar em bairros como Vila Romana, Tucuruvi, Vila Formosa, Bela Vista e Tremembé.

Os profissionais do ramo da costura encontram no Cate 10 oportunidades, sendo necessária experiência com máquinas overloque e reta para produção de uniformes, modelagem, peças para casa, entre outros. Os ganhos são de até R$ 1.881, com oportunidades para as regiões sul e leste e também para o município de Guarulhos.

Quem busca se recolocar no setor da gastronomia pode participar da seleção para 24 vagas para auxiliar, ajudante e cozinheiro. As tarefas são diversas, variando da atuação com confeitaria ao preparo de pratos tradicionais da cozinha brasileira. É necessário comprovar experiência no ramo, ter disponibilidade de horário e escolaridade compatível com a atividade.

Também estão disponíveis 16 vagas para operadores de telemarketing, ativo e receptivo, que contam com rendimentos entre R$ 1.302 e R$ 2 mil. A escolaridade é a partir do ensino fundamental e pede-se experiência de pelo menos seis meses no setor.

Na área de limpeza são 100 vagas para faxineiro, com e sem experiência, sendo necessário o ensino fundamental incompleto ou ser alfabetizado. Os selecionados irão trabalhar em turnos pela manhã, tarde ou noite na Linha Verde do Metrô, sendo que será avaliado o fácil acesso às estações deste trecho. O salário é de R$ 1.481, contando também com benefícios.

Unidades do Cate:

Centro/Sul

Cate Central - Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499

Zona Noroeste

Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990

Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã - Rua Luís Stamatis, 300

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111

Zona Leste

Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes - Av. Ragueb Chohfi, 7.001

Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha - Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases - Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

