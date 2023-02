Atirador invade universidade em Michigan, nos Estados Unidos, e mata três

Um homem de 43 anos invadiu o campus da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira e abriu fogo em dois locais diferentes, matando três pessoas e ferindo outras cinco.

Segundo a direção da Universidade, o atirador não tem nenhuma conexão com a instituição e as causas do ataque ainda são desconhecidas.

A polícia a Universidade informou que os tiros foram disparados perto do prédio do centro acadêmico e de uma área onde são praticados esportes. Quando as autoridades chegaram, havia pessoas baleadas caídas no chão nos dois locais.

As autoridades deram um alerta no campus para que todas as pessoas residentes no campus e nos bairros próximos ficassem dentro de casa. O alerta durou cinco horas.

O atirador, segundo a polícia, um homem baixo usando uma máscara cujo nome não foi revelado está morto. Os agentes não esclareceram se ele morreu em confronto com a polícia ou cometeu suicídio.

Os cinco feridos foram levados para dois hospitais na região, mas suas identidades e estado de saúde estão sendo mantidos em sigilo, assim como o dos três mortos.

Todos os prédios do campus foram revistados em uma ação da polícia que durou quase duas horas para verificar se havia outros cúmplices agindo com ele.

A Universidade de Michigan é uma das mais importantes universidades do estado e conta com cerca de 50 mil estudantes de graduação e pós-graduação.

No Brasil

Nesta segunda-feira, um adolescente tentou invadir uma escola na cidade de Monte Mor, região Metropolitana de Campinas, e atirou bombas de coquetel molotov contra a porta. De acordo com a polícia, ele se vestia todo de preto e usava uma braçadeira com a suástica nazista. Ele carregava também uma machadinha.

O jovem de 17 anos também não teve identidade revelada, mas ele foi preso a três quarteirões da escola, quando tentava fugir. Apesar do susto, nenhum estudante ou professor ficou ferido.