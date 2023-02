Atirador de Monte Mor tinha diário onde anotou planos de ataque a escola e livro de Hitler

A polícia continua as investigações para descobrir a motivação que levou o adolescente de 17 anos a jogar bombas caseiras em uma escola pública de Monte Mor, cidade que fica na região metropolitana de Campinas, em São Paulo.

Na casa do jovem, a polícia encontrou um diário onde ele descrevia que o que o motivava era o “ódio e o rancor” e fazia uma menção à escola, mostrando que a intenção do ataque já tinha sido premeditada há algum tempo. “A tal vista alegre [escola municipal Vista Alegre] vai ficar com uma vista triste.”

Em outras partes do diário, ele falava que se sentia abandonado, sozinho e sem amigos e demonstrava desdém pelas pessoas. “As escórias não conseguiram me influenciar, não faço parte deles. Sou fora do padrão. Superior dos demais.”

Além da braçadeira com suástica, os investigadores encontraram nos escritos do jovem referências ao numeral 88, usado pelos nazistas em referência à saudação Heil Hitler e duas edições do Livro ‘Minha Luta’, biografia escrita pelo próprio Adolf Hitler, uma bandeira com o símbolo da SS, grupo paramilitar do partido Nazista e uma moeda de 1938 com referências a Hitler.

COMO FOI O ATAQUE

Nesta segunda-feira, o adolescente estacionou o carro do pai na porta da escola e tirou do porta-malas bombas feitas com gasolina e garrafas pet (coquetéis molotov), além de uma machadinha. Ele se vestia todo de preto e usava uma braçadeira com a suástica nazista.

Ele chegou a jogar as bombas na porta da escola, e uma delas chegou a explodir, mas felizmente ninguém ficou ferido.

O Batalhão especial da Polícia Militar foi acionado e cercou a escola. O prédio foi evacuado e revistado, e o menor foi apreendido a três quarteirões da escola. Segundo a diretoria da escola, trata-se de um ex-aluno.

As aulas foram suspensas e a prefeitura determinou o reforço da segurança em todas as escolas da cidade. O governo estuda oferecer acompanhamento psicológico aos alunos.