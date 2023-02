AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Mega-Sena, Lotofácil e Quina em tempo real

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira um prêmio acumulado de R$ 10 milhões. Para levar toda essa grana para casa, basta acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica. O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nesta terça, tem ainda sorteio da Quina, que também está com prêmio acumulado e deve pagar a quem acertar os cinco números sorteados R$ 7,7 milhões.

Acompanhe o sorteio da Mega-Sena, Lotofácil e Quina em tempo real pelo Youtube:

Apostadores da Lotofácil também tem um prêmio especial nesta terça-feira. O concurso 2740 sorteia R$ 5 milhões e quem acertar os 15 números pode levar todo esse dinheiro para casa.

Hoje tem ainda sorteio da Dupla Sena, que paga ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 1,9 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.