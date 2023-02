Trem descarrila e vaza substância altamente tóxica nos Estados Unidos

O descarrilamento de um trem com 150 vagões provocou vazamento de materiais inflamáveis e cancerígenos na divisa entre os estados de Ohio e Pensilvânia, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu no dia 6 de fevereiro.

Pelo menos 20 vagões transportavam cloreto de vinila, matérias altamente tóxico que foi derramado no meio ambiente obrigado as autoridades a retirarem milhares de pessoas de suas casas.

A substância pegou fogo, liberando uma enorme coluna de fogo e fumaça tóxica no ar. Cerca de 2 mil pessoas que moram em um raio de até 1,6 km foram evacuadas.

Na semana passada, equipes de emergência foram deslocadas para liberar a substância de cinco vagões que ainda não tinham vazado ou queimado, mas corriam o risco de explodir. A liberação foi feita por queima controlada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos visando minimizar o impacto ao meio ambiente.

O ar e a água da região estão sendo monitorados, e embora as famílias já tenham sido liberadas para voltarem para suas casas, muitas pessoas temem a contaminação.

CHERNOBYL 2.0: Em Ohio, um trem q transportava 100 mil galões de cloreto de vinila "materiais químicos perigosos" descarrilou e cidadãos foram forçados a evacuar. nuvem tóxica se formou, lagos contaminados, animais morrendo com ar extremamente poluído. Rihanna OVNIS China Canadá pic.twitter.com/cbIlMNdRp4 — Herrera (@HerreraNews1) February 13, 2023

O cloreto de vinila é um gás incolor e altamente inflamável e pode causar queimaduras sérias. Se inalado, causa danos ao pulmão e pode levar a morte. A exposição está associada ao risco aumentado de câncer de fígado, cérebro e pulmão.

Na indústria, é usado para fazer policloreto de vinila, resina plástica usada em produtos plásticos, como peças de carros, tubos e PVC.

Agentes federais disseram que um problema mecânico com o eixo de um vagão causou o acidente.

Ninguém ficou ferido no acidente com o trem ou com os gases tóxicos expelidos pela queima do produto, de acordo com o National Transportation Safety Board.