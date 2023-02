‘Saí com a roupa do corpo e não tinha dinheiro nem para comida’: o drama da mulher que filmou o próprio estupro e precisou fugir

Mulher filmou o próprio estupro e fugiu após ameaças do ex-companheiro (Divulgação/Pixabay)

Uma estudante de 34 anos filmou o próprio estupro e divulgou imagens nas redes sociais. O agressor é seu ex-marido, que teria cometido os abusos enquanto ela dormia sob efeito de remédios. Nesta segunda-feira (13), ela afirmou ao “G1″ que precisou fugir do litoral de São Paulo após ameaças.

O ex-companheiro de Juliana Rizzo, Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, foi preso preventivamente em Praia Grande. A defesa dele nega o crime sexual.

Juliana contou à reportagem que já havia deixado o imóvel em que vivia com Ricardo em outras oportunidades. “Eu saí com a roupa do corpo e não tinha dinheiro nem para comida”, disse.

A estudante acrescentou que foi ajudada por uma pessoa próxima, que teria feito o pagamento da estadia dela e dos filhos em um hotel.

Ameaças e nova mudança

Juliana contou que sofre ameaças de morte do ex-marido, direto da prisão, e da atual namorada dele. “Tive informação de que ela está tendo livre acesso à cadeia para visitá-lo e fez anotações em algum caderno com nome de pessoas que deveria procurar para tentar contra a minha vida. Ela estaria tentando contato com pessoas da facção criminosa.”

Atualmente vivendo no interior, ela disse que pretende se mudar novamente. “É cansativo. Quero me sentir segura, criar raízes em um lugar e ter paz. Atrapalha meus filhos, na escola, e eu também, por não conseguir sequer estudar neste semestre”, desabafou.

