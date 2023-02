Quina acumulada retorna com prêmio de R$ 6,5 milhões; confira

A Quina continua com seu prêmio acumulado e para esta segunda-feira (13) promete pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 6,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina:

04, 21, 33, 45, 46

Sorteio de Sábado

Embora ninguém tenha levado o prêmio no sorteio de sábado, noventa e duas apostas acertaram a quadra e cada uma delas recebeu R$ 5.228,84.

Na faixa dos três acertos, 5.186 apostas ganharam, cada uma, R$ 88,34.

Super Sete paga R$ 1,4 milhão

Quem acertar as sete dezenas da Super Sete pode levar para casa o prêmio de R$ 1,4 milhão.

Veja os números da Super Sete desta segunda-feira:

8, 4, 8, 1, 3, 0, 9