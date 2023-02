O que são os objetos não identificados derrubados nos Estados Unidos e Canadá?

Objetos voadores têm sido identificados e derrubados nos Estados Unidos e no Canadá nos últimos dias, levantando acusações de espionagem contra a China.

Na semana passada, um balão foi derrubado no mar da Carolina do Norte. Os EUA alegaram que era um artefato chinês para espionagem, mas o governo da China alega que trata-se de um instrumento meteorológico.

Na sexta-feira, foi a vez de um objeto voador do tamanho de um pequeno automóvel ser derrubado pela Força Aérea americana, desta vez no Alasca. Na Canadá, um objeto cilíndrico também foi abatido pelos caças. No domingo, outro objeto, desta vez octogonal, também foi abatido.

O governo norte-americano acusou a China de usar balões para espionar instalações militares nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Segundo os Estados Unidos, o balão derrubado na Carolina do Norte é de fabricação chinesa. Os outros ainda não foram confirmados.

Os Estados Unidos disseram que o Exército Popular de Libertação da China tem um programa que usa esse tipo de balões. A China disse que o balão só captura informações sobre o clima e que derrubá-lo foi uma reação exagerada e “uma grave violação da prática internacional”.

Fontes oficiais disseram que o objeto abatido sobre a Carolina do Norte estava equipado com várias antenas e painéis solares suficientes para alimentar vários sensores e a hipótese mais provável é de que o objeto estaria monitorando locais sensíveis em Montana, estado que abriga bases com mísseis nucleares.

Mas o fato de os militares norte-americanos não conseguirem determinar como os três últimos objetos se mantinham no ar, já que não eram balões e não tinham sistemas de propulsão, alimentou especulações de que os objetos podem ter outra origem, até então desconhecida. “Vou deixar a comunidade de inteligência e a comunidade de contra-espionagem descobrirem. Não descartei nada”, declarou o general das Força Aérea dos Estados Unidos, Glen VanHerck.