Morte em camping: cabo se rompe e passarela despenca no RS; veja o que se sabe sobre a tragédia

Um camping de Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi palco de uma tragédia na manhã do último domingo (12). O cabo que sustentava uma passarela rompeu e uma pessoa que fazia a travessia morreu com a queda. Outras quatro pessoas da mesma família ficaram feridas.

A vítima fatal foi identificada como Gilmar Dias, de 50 anos. Já os feridos são duas jovens de 19 e 21 anos, e dois jovens de 23 e 27 anos. Eles foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e receberam atendimento hospitalar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h. A família estava no camping, que fica em Picada Verão, a cerca de 12 quilômetros de Sapiranga, para passar o dia. Para ter acesso ao local, é necessário cruzar a passarela.

Durante a travessia das vítimas, um cabo de aço que faz parte da estrutura da passarela rompeu. A família caiu de uma altura de cinco metros sobre um riacho, atualmente quase seco devido à estiagem.

Dias teria batido a cabeça e ficado inconsciente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O que diz o camping

O Camping Paraíso Verde disse, em nota, “que está tomando todas as medidas cabíveis para elucidar as causas e reparar as suas consequências” e que está “colaborando com as autoridades competentes e não medindo esforços para com os familiares das vítimas”.

“Estamos todos enlutados e chocados com o ocorrido. Que deus abençoe todos os atingidos pelo evento e os conforte”, completa o texto.

