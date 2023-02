Lotofácil 2739: prêmio para esta segunda-feira é de R$ 1,5 milhão; confira o sorteio

O sorteio do concurso 2739 da Lotofácil deve pagar nesta segunda-feira a quem acertar as quinze dezena sorteadas um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta segunda-feira:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25

LEIA TAMBÉM: Quina acumulada retorna com prêmio de R$ 6,5 milhões; confira

Registro e Fátima do Sul

Duas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil do sorteio realizado no último sábado. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Registro, no interior de São Paulo, e em Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. Cada um dos apostadores levou para casa R$ 784.645,51.

Na faixa dos 14 números, 265 apostas ganharam R$ 1.773,82. Foram premiadas ainda 9.457 apostas que acertaram apenas 13 números. Cada uma delas ganhou R$ 25,00.

Super Sete paga R$ 1,4 milhão

Quem acertar as sete dezenas da Super Sete pode levar para casa o prêmio de R$ 1,4 milhão.

Veja os números da Super Sete desta segunda-feira:

8, 4, 8, 1, 3, 0, 9