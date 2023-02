Justiça condena ‘Galã do Tinder’; confira a pena e relembre o caso

A Justiça de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, condenou a quatro anos e seis meses de prisão por estelionato Renan Augusto Gomes, conhecido como “Galã do Tinder”.

A decisão saiu no último domingo (12). Renan, de 36 anos, irá cumprir a pena em regime fechado.

O “Galã do Tinder” foi preso após ser acusado de aplicar um golpe de R$ 150 mil a uma mulher na cidade. Os dois se conheceram por um aplicativo de relacionamentos.

Após a prisão do golpista, pelo menos cinco novos inquéritos foram abertos. Os casos são investigados. Uma outra mulher diz, por exemplo, que teve um prejuízo de R$ 500 mil.

Como o ‘Galã do Tinder’ agia

Um empresário descendente de alemães, órfão, que estava em busca de um namoro sério. Era assim que Renan se apresentava no momento em que abordava seus alvos em redes de relacionamento, segundo a investigação da Polícia Civil.

A vítima de São Bernardo denunciou Renan depois que ele se envolveu amorosamente com ela e, após pedir quantias que somaram R$ 150 mil, sumiu.

Conforme a investigação, o golpista mantinha diversos perfis em redes de relacionamento, entre eles o Tinder, Inner, Happn, Lovoo, e se identificava como Augusto Keller.

Ele abordava as mulheres de classe média alta e dizia que era filho de alemães. Para sensibilizá-las, afirmava que os genitores pais tinham morrido em acidente de carro em Araçatuba, no interior de São Paulo. Assim, se envolvia amorosamente com as vítimas e chegava até a conhecer os familiares delas.

Em seguida, com o tempo, ele começava a pedir dinheiro emprestado alegando problemas com a Receita Federal ou com os bancos. As mulheres acabavam cedendo e, depois, ele desaparecia.

LEIA TAMBÉM: