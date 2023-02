Jovem mata esposa, filha e sogra usando faca e martelo; discussão teria motivado o crime

Um jovem de 21 anos matou a própria esposa, a filha e a sogra em Caconde, em São Paulo, usando uma faca e um martelo. Uma discussão teria motivado o crime, que aconteceu no último fim de semana.

Após cometer o triplo homicídio, Gustavo Antonio Siqueira da Silva ligou para a PM (Polícia Militar) e se entregou.

A companheira de Gustavo, Marina Cristiane de Lima, de 23 anos, e a filha, Giullia Emanuelly Lima da Silva, de apenas 1 ano e 11 meses, foram mortas a facadas em casa no bairro São José na noite de sábado (11). Já a sogra, Isabel Cristina Moreira, de 53 anos, foi à residência da família na manhã de domingo (12) e também acabou morta pelo genro, mas a marteladas.

Tentativa de suicídio e confissão do suspeito

Após os assassinatos, Gustavo fugiu para a área rural e tentou tirar a própria vida. Como não conseguiu, decidiu confessar o crime e se entregar às autoridades.

Os policiais foram ao local indicado por telefone pelo próprio suspeito e o encontraram com ferimentos na testa, no pescoço e no punho da mão esquerda. Ele foi preso em flagrante pelo triplo homicídio e levado ao pronto-socorro para receber atendimento médico.

A casa da família está isolada para que seja feita a perícia.

A prefeitura de Caconde decretou luto oficial de três dias pelas mortes de Marina Cristiane, Giullia e Isabel Cristina.

