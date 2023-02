Fotos da perícia mostram arma de advogado dentro de máquina de ressonância magnética; veja

O “Fantástico”, da TV Globo, trouxe mais detalhes sobre o caso do advogado Leandro Mathias de Novaes, de 40 anos, atingido por um tiro da própria arma em uma clínica no Jardim Paulista, na região central de São Paulo, durante um exame de ressonância magnética. Ele morreu após passar alguns dias internado.

Novaes acompanhava a mãe quando a arma que carregava na cintura foi sugada pelo campo magnético da máquina e disparou acidentalmente. Segundo o delegado José Eduardo Jorge, o advogado foi chamado para entrar na sala após a idosa passar mal.

“A violência foi tão grande, da sucção, que a arma, ela disparou e, imediatamente, o carregador se soltou da arma”, explicou Jorge.

Fotos da perícia divulgadas ontem pelo programa mostram a arma dentro da cápsula do equipamento. Veja algumas das imagens:

Fotos da perícia mostram arma dentro de máquina de ressonância magnética (Reprodução/TV Globo)

'Fantástico' traz fotos de arma que matou advogado divulgadas pela perícia (Reprodução/TV Globo)

Relembre o caso

O acidente aconteceu dentro do Laboratório Cura, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no último dia 16 de janeiro. Na ocasião, o advogado entrou na sala da ressonância como acompanhante da mãe e portava uma pistola 9 milímetros, um pente extra e 30 munições. Por pouco funcionários não foram feridos.

O Novaes foi socorrido com um ferimento na região do abdômen e desde então estava internado, mas não resistiu e morreu na segunda-feira passada (6).

Conforme o laudo do IC (Instituto de Criminalística), a perícia foi realizada na clínica no dia seguinte ao incidente, em 17 de janeiro. Na máquina de ressonância magnética, foram encontrados um carregador de pistola e a arma do advogado. Segundo a análise, a pistola da marca Taurus estava com o ferrolho deslocado para a frente e com outro carregador. Dentro do armamento, no cano, havia um estojo vazio e uma munição íntegra. Já no carregador havia 11 cartuchos.

Além disso, segundo a perícia, no outro pente que estava preso na máquina havia 12 cartuchos completos. A arma, os dois carregadores e o estojo vazio foram então apreendidos.

O laudo considerou que, conforme as informações de segurança que foram feitas pela equipe da clínica antes do exame, o advogado foi “negligente” ao entrar na sala portando a pistola. Ele também colocou a “integridade física e demais pessoas em risco”.

Questionário

Antes que a mãe fizesse a ressonância, Novaes preencheu um questionário sobre contraindicações também para acompanhante do exame. Ele disse não para todos os itens relacionados. O documento alertava ainda para a retirada de objetos metálicos.

O Laboratório Cura esclareceu ao “Fantástico” que, além do formulário, mãe e filho também foram orientados pelos sobre a obrigatoriedade da retirada de objetos metálicos, e que o advogado não informou que portava arma.

