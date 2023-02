Escola sofre ataque a bombas em Monte Mor; adolescente usava suástica no braço

Um adolescente de 17 anos usando roupas pretas e uma braçadeira com uma suástica foi apreendido na manhã desta segunda-feira após atirar coquetéis molotov contra a Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, em Monte Mor, cidade da região metropolitana de Campinas.

Imagens obtidas pela câmera de segurança da escola mostram quando o jovem retira os explosivos do carro e os arremessa na escola. As bombas eram feitas com garrafas pet cheias de gasolina e pregos. Ele também portava uma machadinha.

Testemunhas disseram que ele não conseguiu entrar na escola, mas jogou duas bombas na entrada. Houve tumulto entre os mais de 300 estudantes com idades entre 12 e 15 anos que estudam na escola, mas ninguém se feriu.

Tentativa de ataque a uma escola.



Momento em que terrorista joga bombas em uma escola de Monte Mor, SP.



Ele foi capturado pela Polícia Militar

sem que ele conseguisse invadir a escola.



O Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar foi acionado e encontrou o jovem a três quarteirões da escola, levando-o sob custódia.

Segundo informações da escola, o jovem é ex-aluno da instituição, mas até o momento não se sabe a motivação do ataque. A polícia vasculhou o carro usado pelo menor, que pertence à sua família, e sua casa, e achou um caderno com símbolos nazistas onde o adolescente manifestava seu desejo de atacar a escola. Havia também uma réplica de fuzil e livros sobre o nazismo.

A escola foi fechada para perícia e os estudantes e funcionários foram liberados.

A Prefeitura da cidade disse que foi um fato isolado, mas que a segurança em todas as outras escolas da cidade será reforçada. “”A prefeitura repudia veementemente o que ocorreu aqui e a gente está dando todo suporte para as escolas para poder não ter mais esse tipo de ação. A escola está fechada até a perícia”, disse o secretário de Segurança.