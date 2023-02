Capotamento deixa 4 mortos e 3 feridos em São Paulo; motorista é preso e indiciado

Um capotamento na Avenida Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo, no último domingo (12), deixou quatro pessoas mortas e outras três feridas.

O motorista, de 42 anos, foi preso e indiciado por homicídio. Em depoimento, ele preferiu permanecer em silêncio.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), as sete vítimas estavam dentro do veículo e tinham acabado de sair de uma festa a poucos metros do local em que o acidente aconteceu.

As vítimas teriam decidido continuar a diversão em casa. Após entrarem no carro, porém, o motorista perdeu o controle do carro e o capotamento aconteceu.

Ingestão de bebida alcóolica

De acordo com o relato de uma testemunha, o condutor tinha ingerido bebida alcóolica. Uma vítima ouvida pela polícia confirmou a versão dos fatos.

O caso foi registrado pelo 11º Distrito Policial.

NÃO VÁ EMBORA AINDA! LEIA TAMBÉM AS SEGUINTES NOTÍCIAS DE FOCO: