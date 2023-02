SP sanciona lei que obriga bares e boates a agir em situações de violência contra mulheres; entenda

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou no último dia 3 uma lei que obriga bares, restaurantes e boates a ajudar mulheres vítimas de alguma situação de violência. A medida é semelhante a foi aplicada no caso da jovem de 23 anos que acusa o jogador Daniel Alves de estupro, em Barcelona, na Espanha. Funcionários da boate onde o crime teria ocorrido prestaram socorro e acionaram as autoridades policiais. O brasileiro segue preso.

O texto da Lei 17.621/2023 foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em dezembro do ano passado e, no último dia 4, publicado no Diário Oficial. Ele é fruto do Projeto de Lei 874/2019 de autoria dos deputados Coronel Nishikawa (PL), Marcio Nakashima (PDT) e Damaris Moura (PSDB).

Conforme a medida, os bares, restaurares e casas noturnas terão que capacitar seus funcionários para que eles saibam identificar e combater casos de assédio sexual nas dependências dos estabelecimentos. O objetivo é garantir que as vítimas sejam rapidamente amparadas, a exemplo do protocolos seguidos em Barcelona.

A mulher alvo de qualquer tipo de violência deverá receber a oferta de um acompanhante até o carro, outro meio de transporte ou, em casos mais graves, a comunicação à polícia.

A lei paulista ainda determina que os estabelecimentos fixem cartazes nos banheiros femininos, ou em demais ambientes, informando sobre a disponibilidade do local para auxiliar aquelas que se sintam em qualquer situação de risco.

A Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo informou, em nota, que apoia a lei e que vai debater com os associados os meios para preservar a segurança das mulheres. A instituição destacou, ainda, que também que vai apoiar o treinamento dos funcionários para que estejam preparados para auxiliar as vítimas.

Auxílio-aluguel

O governo também sancionou lei que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica em todo o Estado. A novidade foi publicada na edição do dia 8 do Diário Oficial do Estado.

A nova lei, de nº 17.626/2023, é decorrente de um projeto de autoria do deputado estadual Márcio Nakashima (PDT).

Com a sanção, as áreas técnicas do governo criarão um grupo de trabalho para regulamentar a nova legislação em até 90 dias.

O texto da lei já estabelece, porém, que terão acesso ao benefício as vítimas de violência com medida protetiva expedida, de acordo com a Lei Maria da Penha, e terão de comprovar estar em situação de vulnerabilidade, de forma a não conseguir arcar com suas despesas de moradia.

O benefício será concedido independentemente da concessão de outros benefícios sociais, como o Bolsa Família.