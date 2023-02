‘Parada Hanbok’: Avenida Paulista terá desfile de trajes típicos coreanos e show de K-pop

A Avenida Paulista, em São Paulo, recebe neste domingo (12) a “Parada Hanbok”, em comemoração ao 60º aniversário da imigração coreana no Brasil. Será realizado um desfile de trajes típicos daquele país, realizado por integrantes do Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), além de apresentações de dança, música e um show de K-pop com o grupo cover KC Girls.

O evento começará às 12h na sede do CCCB, que fica entre a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e a Rua Carlos Sampaio. Às 13h30 será realizada uma cerimônia de abertura e, a partir das 14h, o desfile seguirá até o vão do Museu de Arte Moderna (Masp).

Segundo o diretor do CCCB, Kim Wankuk, vão participar do desfile 103 voluntários, entre descendentes de coreanos e brasileiros.

Realizada em parceria com a Associação Cultural dos Coreanos do Brasil (ACCB), a iniciativa surgiu a partir do sucesso da exposição “Hanbok/ Vestimenta Tradicional Coreana”. Aberta em outubro passado, ficaria em cartaz até o último dia de 2022, mas foi prorrogada e se encerrará justamente no mesmo dia da marcha.

“Mais de quatro mil pessoas já visitaram a exposição e o público que ainda não conseguiu conferir, terá essa oportunidade até o dia 12″, destacou Kim Wankuk.