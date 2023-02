Lotofácil 2738: confira o sorteio deste sábado

A Lotofácil deste sábado (11) promete pagar a quem acertar os 15 números sorteados pela Caixa um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil:

01, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25

Marília (SP)

O sorteio desta sexta-feira saiu para um apostador da cidade de Marília, no interior de São Paulo, que ganhou sozinho R$ 3.965.187,47.

Na faixa dos 14 números, 553 apostas foram premiadas e cada uma levou para casa R$ 1.450,80.

Foram premiadas ainda 19.277 apostas que acertaram apenas 13 números e cada uma delas ganhou R$ 25,00.

Dupla Sena tem prêmio de R$ 1,6 milhão

Quem acertar as seis dezena do primeiro sorteio da Dupla Sena deste sábado vai levar para casa um prêmio de R$ 1,58 milhão, de acordo com a Caixa. No segundo sorteio, o ganhador vai levar para casa R$ 63,7 mil.

1º sorteio

03, 07, 08, 23, 36, 48

2º sorteio

11, 18, 19, 27, 42, 43