IMAGENS FORTES: Policiais atiram e matam assaltante na zona sul de SP

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a ação policial que acabou com a morte de um suspeito na tarde de ontem (10) na na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. De acordo com as imagens obtidas pela UOL, é possível perceber a ação PMs, que desceram de um viaduto atirando contra duas pessoas que renderam um casal em uma moto na avenida.

Um jovem de 20 anos foi atingindo e morreu e uma mulher de 31 anos que passava no local acabou sendo ferida, mas foi socorrida e liberada após atendimento. Outro adolescente de 16 anos que participou da ação foi apreendido com o celular de uma das vítimas, conforme informou a SP (Secretaria da Segurança Pública).

Policiais disseram que suspeitos apontaram arma

Os policiais militares disseram que atiraram contra o o jovem e adolescente pois o suspeito apontou a arma na direção deles enquanto se aproximavam o local do roubo. As imagens também mostram um dos assaltantes baleados correndo após a chegada dos PMs.

A partir das imagens também é possível notar um dos policiais militares atirando no suspeito que está caído na calçadas, cerca de 20 metros do local onde foi realizados o assalto.

Com a ação, foi aprendido uma pistola que estava com o suspeito que morreu. A SSP informou ainda que as armas utilizadas na ação também foram apreendidas.

Pedido de afastamento dos PMs

A Ouvidoria da Polícia abriu procedimento para acompanhar as investigações na Corregedoria da PM e na Polícia Civil e solicitou imagens das câmeras que registraram a ação, além de pedir o afastamento dos policias envolvidos.

Nota da Secretária de Segurança Pública

Em nota, a SSP informou que os policias militares realizavam patrulhamento no local e foram informados do roubo antes de chegarem ao ocorrido.

“[...] Um dos criminosos estava armado e apontou na direção dos policiais, que intervieram”, diz um trecho da nota.