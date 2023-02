Carnaval 2023: confira 10 dicas para não cair em golpes financeiros enquanto curte os blocos de rua

A temporada do Carnaval está oficialmente aberta e, pelos próximos três finais de semana, a folia está garantida nas ruas de São Paulo. Só na Capital, estão previstos os desfiles de 511 blocos. A Polícia Militar informou que a segurança será reforçada durante os eventos, mas existem alguns cuidados a mais que devem ser tomados pelos foliões, entre eles com os cartões bancários e celulares.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou algumas dicas para que os foliões não caiam em golpes e não tenham prejuízos financeiros. Entre os alertas feitos pela instituição, estão as fraudes cometidas por criminosos, que se passam por ambulantes e, no meio das aglomerações, entregam a maquinha de cartão para que os clientes digitem a senha. Eles aproveitam um momento de distração da vítima e acabam obtendo a senha que foi digitada.

“Preste muita atenção ao comprar algo na rua e pagar com cartão. Muitas vezes, o golpista também usa algum truque e desvia a atenção do folião para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite que bandido descubra o código secreto. É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos”, alerta o diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini.

Ele ressalta, ainda, que o cliente não deve aceitar fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado. “Também é muito importante que a própria pessoa insira o cartão na maquininha e confira se o cartão devolvido é realmente o seu. Peça o recibo impresso da transação ou verifique se o valor está correto nas mensagens SMS que recebe no app do banco. No caso de pagamento via QR Code ou transferência, confira o valor e o destinatário do dinheiro”, acrescenta.

Furtos de celulares

Outro problema muito comum em locais com aglomeração de pessoas, como é o caso dos blocos de carnaval, são os furtos, roubos ou perda do celular. A Febraban esclarece que os aplicativos dos bancos contam com o máximo de segurança em todas as suas etapas, desde o seu desenvolvimento até a sua utilização.

Não há registro de violação da segurança desses aplicativos, os quais contam com o que existe de mais moderno no mundo para este assunto. Além disso, para que os aplicativos bancários sejam utilizados, há a obrigatoriedade do uso da senha pessoal do cliente.

No entanto, muito roubos de aparelhos celulares ocorrem em vias públicas durante o uso do celular pelas pessoas. Dessa forma, os criminosos têm acesso ao celular já desbloqueado e, a partir daí, realizam pesquisas no aparelho buscando por senhas eventualmente armazenadas pelos próprios usuários em aplicativos e sites.

Por isso, a Febraban diz que é importante nunca anotar as senhas de acesso aos aplicativos em blocos de notas, e-mails, mensagens de WhatsApp ou em outros locais do celular.

Veja abaixo 10 dicas para curtir os blocos de rua em segurança: