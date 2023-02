Apostou na Quina? Veja os números do sorteio deste sábado

O concurso 6075 da Quina promete pagar neste sábado (11) um prêmio estimado em R$ 5,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Quina deste sábado:

08, 26, 37, 57, 70

Quem levou o prêmio de ontem?

A Quina de sexta-feira saiu para um apostador que usou o canal eletrônico da Caixa para a aposta, por isso não é possível identificar em que cidade ela foi feita, mas o ganhador levou R$ 695.932,72.

Trinta e quatro apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 8.772,26. Na faixa dos três acertos, 3.170 apostas levaram R$ 89,60.

Dupla Sena tem prêmio de R$ 1,6 milhão

Quem acertar as seis dezena do primeiro sorteio da Dupla Sena deste sábado vai levar para casa um prêmio de R$ 1,58 milhão, de acordo com a Caixa. No segundo sorteio, o ganhador vai levar para casa R$ 63,7 mil.

1º sorteio

03, 07, 08, 23, 36, 48

2º sorteio

11, 18, 19, 27, 42, 43