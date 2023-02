Idosa desaparecida desde 1979 é achada em hotel no Rio Grande do Sul; veja o que se sabe até agora

Idosa desaparecida há 44 anos foi achada vivendo em quarto nos fundos de hotel, no Rio Grande do Sul (Reprodução/RBS TV)

Uma idosa de 73 anos, que estava desaparecida desde 1979, foi encontrada em um hotel de na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Ela foi localizada pela Polícia Civil no último dia 31 de janeiro, mas usava um nome diferente do que foi batizada.

A mulher foi funcionária do estabelecimento e acabou demitida em 2000, mas seguiu trabalhando sem vínculos e morava em um quarto no local. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apura se ela era mantida em situação análoga à escravidão.

De acordo com a polícia, a idosa, que não teve a identidade divulgada, desapareceu há 44 anos depois de uma briga familiar. “A senhora teria se afastado da família em 1979, por alguma desavença, algo que não está bem esclarecido. Desde então, a família não soube mais dela”, contou o delegado Marcelo Ferrugem em entrevista ao site G1.

Apesar de todos esses anos, a família da idosa só registrou o desaparecimento dela em 2021, quando uma sobrinha soube de uma campanha para a identificação de pessoas que sumiram.

Achada após denúncias

O caso era apurado e, em janeiro, a polícia recebeu denúncias sobre a idosa que vivia no hotel. Inicialmente foi investigado se ela era vítima de cárcere privado, mas essa tese foi descartada, já que ela podia entrar e sair livremente e também recebia alimentação. Mesmo assim, agora é apurado se ela sofria maus-tratos.

Em depoimento, funcionários do hotel contaram ao delegado que a idosa trabalhou como servente na década de 1990. Em 2000, ela foi demitida, mas continuou a prestar serviços ao local sem vínculo empregatício. A idosa contou que recebia de R$ 25 a R$ 50 por semana para fazer manutenção, sem folgas aos finais de semana.

Dessa forma, o MTE passou a apurar se ela era mantida em condição análoga à escravidão, ainda mais pelo fato do quarto em que morava ficar afastado da área de hóspedes, sem banheiro e iluminação. “As condições de higiene no local eram precárias, roupas de cama e colchão muito sujos. Ela fazia as necessidades em um balde”, explicou o delegado.

O que diz o hotel?

Ao G1, o assessor jurídico do hotel, Flavio Green Koff, afirmou que a mulher morava no local, pois era “como parte da família”.

“O tempo foi passando, foi passando, e não tinha o que fazer com essa senhora. Vamos jogar na rua? O que fazer? Não tinha uma solução”, destacou ele.

O advogado garantiu que a idosa “tinha uma vida normal, andava onde queria; tinha o seu quarto, não era cinco estrelas, evidentemente; não tinha banheiro no quarto, não era uma suíte, mas o banheiro dela ficava a 20 passos mais ou menos do quarto dela, em área coberta, não tinha problema nenhum.”

Sobre o fato dela ter continuado prestando serviços após ser demitida, o estabelecimento nega, reforçando que ela “apenas morava no local, com acesso livre e alimentação disponível.”

Depois de ser encontrada, a mulher voltou ao convívio da família, que mora em Cachoeirinha, também no Rio Grande do Sul.

