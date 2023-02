Encontrada ex-bailarina do Faustão que estava desaparecida; filho fez postagem de agradecimento

Ex-bailarina do Faustão é encontrada com vida (Reprodução)

Uma ex-bailarina do programa do Faustão, ainda na TV Globo, que estava desaparecida desde o último dia 3 foi encontrada e está bem, segundo familiares.

O filho de Rafaela Monteiro Santos, 41 anos, fez uma postagem nas redes sociais para comunicar que encontrou a mãe. “Minha mãe está bem, com vida. Muito obrigado a todos que compartilharam, que buscaram, que mandaram informações verdadeiras”, escreveu Pedro Monteiro.

Nos Stories, ele publicou: “Obrigado a todos por tudo. Vocês acharam ela para mim. Muito obrigado. Eu e minha família estamos muito gratos e felizes que isso tudo acabou. Graças a Deus encontramos. Vocês foram gigantes! Muito obrigado, a união faz a força”.

Detalhes sobre o reaparecimento não foram divulgados.

Investigação

A Polícia Civil havia aberto um um inquérito para apurar o desaparecimento da ex-baliaria. A família contou que a ela tinha sumido durante uma ida ao banco para sacar R$ 800 e cancelar um seguro.

O caso tinha sido registrado no 52ª DP (Nova Iguaçu). Parentes não conseguiam contato telefônico com Rafaela e procuraram as autoridades.

LEIA TAMBÉM: