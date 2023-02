“Deixa o marido das outras em paz”: Mulher distribui prints da conversa do marido com a amante

Após descobrir um caso extraconjugal do marido, uma mulher do Amazonas resolveu printar as conversas do Whatsapp e distribuir os folhetos no trabalho da amante de seu marido, em Manaus, Amazonas.

Aline Siqueira é mãe de três filhos, um deles ainda bebê, e disse que o marido a traiu com uma atendente que conheceu em uma loja enquanto faziam compras do material escolar das crianças.

Mulher descobre traição e expõe amante do marido na Bemol pic.twitter.com/xpli7cVPxI — Babilônia (@babiloniaam) February 8, 2023

“Cara, que nojo! Com menino pequeno, eu não consegui terminar de fazer as minhas compras [...] e tive que voltar na loja por uma segunda vez, juntamente com a família de novo. E lá estava ela e fez o nosso atendimento de novo. No momento que eu virei as costas ela passou o número dela”, disse no stores de seu Instagram.

Comprar em Manaus não é para amadores! Caso viral que sacudiu as redes sociais do Amazonas nas últimas 48h ! Pela primeira vez, Ismaely Siqueira, agora ex esposa do "Alecrim Dourado" comentou sobre o barraco e o caso com atendente talarica! Via rede de grupos Posted by Manaus a Metrópole da Amazônia on Friday, February 10, 2023

Enquanto distribuía os folhetos com a cópia da conversas no Whatsapp entre os dois na loja, ela gritava para todos que a atendente estava tendo um caso com seu marido, que deveria deixar o marido das outras mulheres em paz e que local que trabalho não era lugar para ficar trocando mensagens com amantes, expondo a relação aos gritos e deixando a todos, inclusive a atendente, completamente envergonhados. Funcionários da loja tiveram que contê-la e retirá-la do local, pois ela não parava de gritar.

No vídeo que correu pelas redes, Aline disse que expulsou o marido de casa, pediu o divórcio, e que ele era um fracassado como homem. “Ele foi um fracassado como marido. E ele fracassou como pai, porque ele não pensou em ninguém, ele não pensou no filho, ele não pensou em mim, ele não pensou em família”, disse.

Print traição (Reprodução)

Em suas redes, Aline diz que pode ser que tenha errado em expor a jovem em seu local de trabalho, como a acusaram algumas pessoas nas redes, mas que estava muito abalada naquele momento.