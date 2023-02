Caso Lea Maria: polícia investiga Juliano Gaspar por violência doméstica, lesão corporal e injúria

O humorista Juliano Areias Gaspar, de 35 anos, é investigado pela Polícia Civil de São Paulo como suspeito de praticar os crimes de violência doméstica, lesão corporal e injúria contra sua esposa, a comediante alemã Lea Maria Jahn, de 27. Ela divulgou um vídeo nas redes sociais no qual afirmou ser “mais uma vítima de violência doméstica. Física e psicológica” (veja mais abaixo).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado na 2ª Delegacia da Defesa da Mulher (DDM), no Cambuci, mas será investigado pela 1ª DDM, no Centro. “A especializada instaurou inquérito policial e investiga todas as circunstâncias relativas ao fato visando à responsabilização do autor”, destacou o órgão em nota.

Conforme reportagem do site G1, as agressões ocorreram no último dia 2 de fevereiro deste ano, no apartamento em que o casal morava, nos Jardins, na região central da Capital. Lea contou à polícia que, na ocasião, os dois discutiram a respeito dos shows de humor que faziam por todo o país e que Gaspar a xingou e a ofendeu.

Depois disso, a alemã diz que o marido apertou seu pescoço, puxou seu cabelo, cuspiu e deu tapas em seu rosto e a jogou no chão. Ainda segundo ela, em seguida ele a agrediu com socos e chutes.

Lea Maria e Juliano Gaspar se conheceram na Alemanha e estavam juntos há seis anos. Ela passou a viver com ele no Brasil, onde ficou conhecida por seus vídeos nos quais fala das peculiaridades da cultura brasileira e também da Língua Portuguesa. Juntos, os humoristas começaram a apresentar o show “Bad Trip” por diversas cidades do país.

Conforme o advogado Cristiano Medina, que defende Lea, Gaspar se apropriou do dinheiro dos shows da alemã, não permitindo que ela tenha acesso aos valores. Ele também é acusado de perseguir a esposa e violar a sua privacidade.

O defensor destacou também que, enquanto aguarda o processo de divórcio na qual deu entrada, Lea deve deixar o Brasil. Assim, todos os shows que ela tinha agendados serão cancelados.

Juliano Gaspar ainda não se pronunciou sobre as acusações.

Vídeo com denúncia

Lea Maria divulgou um vídeo em seu Instagram denunciando o marido, no qual aparece com o braço imobilizado, sem dar detalhes sobre as agressões que sofreu. “Queria tranquilizar vocês porque estou acompanhada pela minha família, amigos e profissionais da área da saúde e jurídica”, disse ela. Assista abaixo:

“Eu sou mais uma vítima de violência doméstica. Física e psicológica”, escreveu na legenda da publicação.

O advogado da alemã ao site UOL que a mulher não vai mais se pronunciar sobre as agressões, mas destacou que o brasileiro continua a persegui-la. “Ela é mais uma vítima de violência doméstica. Ele continua a assediá-la por telefonema e e-mail”, disse Medina.

Quem é Juliano Gaspar?

Juliano Gaspar é descrito na página do “Badtrip”, show de stand up que apresentava ao lado de Lea Maria, como “humorista, redator, roteirista e criador de conteúdo, vencedor do Campeonato Itubaína de Humor em 2018 e integrante do elenco do Risadaria, maior festival de humor do mundo”.

O comediante também já participou do “Comedy Central Brasil” e do programa “Conversa com Bial”, da TV Globo. No seu Instagram pessoal, ele soma mais de 118 mil seguidores.

Humorista alemã Lea Maria acusa o marido, o comediante brasileiro Juliano Gaspar, por violência doméstica (Reprodução/Redes sociais)

