VÍDEO: Humorista Lea Maria acusa Juliano Gaspar por violência doméstica: “Sou mais uma vítima”

A humorista alemã Lea Maria Jahn, que é casada com o comediante brasileiro Juliano Gaspar, divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram denunciando ter sido vítima de violência doméstica (veja abaixo). Ela abriu um boletim de ocorrência contra o marido e também já deu entrada no processo de divórcio, segundo o advogado que a defende, Cristiano Medina.

No vídeo, Lea Maria aparece com o braço imobilizado, sem dar detalhes sobre as agressões que sofreu. “Queria tranquilizar vocês porque estou acompanhada pela minha família, amigos e profissionais da área da saúde e jurídica”, disse ela.

“Eu sou mais uma vítima de violência doméstica. Física e psicológica”, escreveu na legenda da publicação.

Lea Maria e Juliano Gaspar se conheceram na Alemanha e estavam juntos há seis anos. Ela passou a viver com ele no Brasil, onde ficou conhecida por seus vídeos nos quais fala das peculiaridades da cultura brasileira e também da Língua Portuguesa. Juntos, os humoristas começaram a apresentar o show “Bad Trip” por diversas cidades do país.

O comediante ainda não se pronunciou sobre as acusações da alemã.

Denuncia à polícia

Conforme o advogado da humorista, o boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no último dia 3 de fevereiro na 1º Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no Cambuci, em São Paulo, e inclui violência doméstica, com agressões físicas e psicológicas.

“Ela é mais uma vítima de violência doméstica. Ele continua a assediá-la por telefonema e e-mail”, disse o advogado em entrevista ao site UOL.

Ainda segundo Medina, Gaspar se apropriou do dinheiro dos shows de Lea, não permitindo que ela tenha acesso aos valores. Ele também é acusado de perseguir a alemã e violar a sua privacidade.

O defensor destacou também que, enquanto aguarda o processo de divórcio, Lea deve deixar o Brasil. Assim, todos os shows que ela tinha agendados serão cancelados.

Humoristas Lea Maria e Juliano Gaspar estavam juntos há seis anos (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: