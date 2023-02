Se vingou da amante: Musa do Coritiba tem carro e casa destruída por mulher que descobriu traição do marido

Bruna de Oliveira Maia, musa do Coritiba e que foi candidata a Musa do Brasileirão 2020, denunciou que teve a casa revirada, objetos furtados e o carro destruído por uma mulher na cidade de Pinhais, no Paraná.

Bruna, que é descrita como “acompanhante de luxo” pelo portal de notícias ND+, revelou que se envolveu com um homem pelo site que trabalha, sem saber que ele era casado.

“Elas estouraram o portão da minha casa, furtaram objetos da minha loja, coisas pessoais minhas e quebraram o carro que ele me deu”, explicou.

A influencer do Instagram contou que saiu com o cliente por dois meses e seu carro foi um presente dele. Assim que a esposa do cliente descobriu a traição, ameaçou e invadiu a casa de Bruna.

“Essas pessoas retornaram até a casa de Bruna, ameaçando ela dizendo que iriam acabar com a vida dela”, disse Caio Percival, advogado de Bruna, que afirma que os arquivos, como vídeos e áudios, servirão para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelo dano.

O advogado que representa a esposa traída e as amigas que a acompanharam até a casa de Bruna informou em nota que vai procurar a delegacia para esclarecer os fatos.

“A atitude impulsiva e impensada das clientes, se deu após a garota se apropriar indevidamente do veículo Uno (o qual, apesar de não estar registrado em nome da família, é de sua propriedade) e ainda fazer provocações via rede social. As clientes agiram sem qualquer interferência, ou mando da esposa”, disse o texto.

