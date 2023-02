Mulher que acusa Dani Alves de estupro faz pedido para justiça espanhola; medo que o jogador fuja

A advogada da jovem de 23 anos que denunciou o jogador de futebol, Daniel Alves, conhecido como Dani Alves, por estupro, pediu que ele continue preso ao Tribunal de Barcelona.

De acordo com o portal espanhol 20 minutos, Ester García ,advogada da denunciante, apresentou na quinta-feira um escrito no qual se opõe ao recurso da defesa de Alves que pede sua soltura.

A defesa tenta demonstrar que não há risco de o atleta de 39 anos fuja do país e propõe que ele usa tornozeleira eletrônica para ser localizado. Por enquanto, a decisão do juiz não mudou e ele continua preso aguardando julgamento no caso de estupro contra uma mulher de 23 anos.

