Mãe denuncia creche na Grande SP; ela diz que filho autista foi vítima de maus tratos

Uma mãe denunciou que seu filho, um menino autista de 4 anos, foi vítima de maus-tratos na creche particular Baby Universe, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Na última quarta-feira (8), ela registrou um boletim de ocorrência.

Segundo o “G1″, a autônoma Jéssica Aparecida Pereira, de 32 anos, revelou que desde o ano passado passou a notar diversos hematomas no filho. Ela teria questionado a direção da creche na época, que dizia que as marcas eram porque o menino se jogava no chão.

Este ano, porém, o menino começou a se recusar a ir para a creche e disse a professora o bateu. Após o relato, Jéssica pediu a transferência do filho para outra escola e fez denúncia ao Conselho Tutelar.

Ainda segundo mãe, a creche tem câmeras de vigilância e através das imagens ela viu ver que o filho foi excluído de uma atividade. Em um outro dia, foi trancado em uma sala sozinho.

O lado da creche

Em nota, a creche Baby Universe afirmou que a denúncia é inverídica e informou que “preza pela qualidade do ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades”.

A escola, ainda segundo o “G1″ ressaltou que a proposta educacional é voltada para uma educação inclusiva e que a mãe não apresentou o laudo médico que atesta que o aluno tem autismo. Por isso, também procurou o Conselho Tutelar.

