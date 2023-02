Confira a ordem dos desfiles de Carnaval no Sambódromo do Anhembi

Confira ordem do desfile das escolas de samba de São Paulo (Reprodução/Instagram @ligacarnavalsp)

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo já definiu a ordem dos desfiles do Carnaval deste ano mediante sorteio na Fábrica do Samba.

As duas primeiras escolas do grupo especial já estavam definidas por conta da classificação que tiveram no último ano.

Além disso, a Gaviões da Fiel vai encerrar os desfiles da primeira noite como punição por uma briga em um dos camarotes em 2022.

Veja a ordem dos desfiles no Sambódromo do Anhembi do Grupo Especial:

Sexta-feira, 17 de fevereiro:

Independente Tricolor: 23h15

Acadêmicos do Tatuapé: 0h20

Barroca Zona Sul: 01h25

Unidos de Vila Maria: 02h30

Rosas de Ouro: 03h35

Tom Maior: 04h40

Gaviões da Fiel: 05h45

Sábado, 18 de fevereiro:

Estrela do Terceiro Milênio: 22h30

Acadêmicos do Tucuruvi: 23h35

Mancha Verde: 0h40

Império de Casa Verde: 01h45

Mocidade Alegre: 02h50

Águia de Ouro: 03h55

Dragões da Real: 05h

Veja a ordem dos desfiles no Sambódromo do Anhembi do Grupo de Acesso:

Acesso I (19 de fevereiro, domingo):

Nenê de Vila Matilde: 21h00

X-9 Paulistana: 22h00

Camisa Verde e Branco: 23h00

Vai-Vai: 0h

Morro da Casa Verde: 01h

Colorado do Brás: 02h

Pérola Negra: 03h00

Mocidade Unida da Mooca: 04h00

Acesso II (11 de fevereiro, sábado):

Imperatriz da Pauliceia: 20h

Amizade Zona Leste: 20h50

Brinco da Marquesa: 21h40

Primeira da Cidade Líder: 22h30

Imperador do Ipiranga: 23h20

Uirapuru da Mooca: 0h10

Leandro de Itaquera: 01h

Unidos do Peruche: 01h50

Unidos de Santa Bárbara: 02h40

Torcida Jovem: 03h30

Camisa 12: 04h20

Dom Bosco de Itaquera: 05h10

