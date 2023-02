Caso Daniel Alves: ex diz que colocaria ‘corpo no fogo’ pelo atleta e cita vítima: “Eu não penso nela”

Ex-mulher do jogador Daniel Alves, Dinorah Santana falou pela primeira vez sobre a prisão do atleta após ser acusado de estuprar uma jovem, na Espanha. Ao jornal espanhol “Sport”, ela defendeu que o ex-companheiro jamais teria coragem para cometer o crime, disse que colocaria “o corpo todo no fogo” por ele e, ao ser questionada sobre a vítima, ela afirmou: “Eu não penso nela. Tudo o que sabemos é que ele não é assim.”

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro, sem possibilidade de fiança, após ser acusado de estuprar uma jovem de 23 anos, em uma bota em Barcelona. A defesa dele tenta obter a liberdade, mas os recursos ainda são analisados pela Justiça espanhola. O jogador nega o crime, mas já mudou de versão três vezes sobre o que teria acontecido na ocasião e agora admitiu que houve “penetração vaginal”. A vítima passou por exames, que já tinha confirmado a consumação do ato sexual.

Para Dinorah, Daniel Alves está sendo julgado pela opinião pública precocemente, já que ela afirma ter certeza de que ele não cometeu o estupro.

“Estão condenando Dani anteriormente, sem terem sido julgados. Dani seria incapaz de desonrar uma mulher. Fui casada por 10 anos e o conheço há 22. Todo mundo que está perto do Dani, desde aquele que limpa a casa dele no Brasil, Barcelona... Todo mundo sabe quem ele é e que ele não seria capaz de coisas como ele é”, ressaltou Dinorah, que tem dois filhos com o brasileiro.

“Ninguém que conhece o Dani, que o ama, que faz parte da vida dele, pode ficar bem com a situação que está acontecendo. Não acreditamos no que está acontecendo. É incrível. Nem no pior pesadelo poderíamos imaginar algo assim. Nós não estamos bem. Nem eu, nem as crianças. Está ficando muito complicado a cada dia que passa”, disse ela.

Questionada se colocaria “colocaria a mão no fogo” por Daniel Alves, ela assegurou: “Não. Todo o corpo eu colocaria por ele”, respondeu, acrescentando que seus filhos estão “bastante afetados”, que foram assediados no Instagram e tiveram que fechar suas contas, pois é uma “situação que fere”. “Dói imaginar o que seu pai vai passar, [uma sensação de] impotência.”

Dinorah, que vive com os filhos no Brasil, diz que planeja viajar com os filhos para a Espanha para que possam ver o jogador quando ele tiver a próxima audiência na Justiça e que, inclusive, eles pretendem fixar residência por lá.

“Iremos vê-lo se ele sair. Ao mesmo tempo, visitaremos escolas porque nos mudaremos para Barcelona”, afirmou ela. “Agora com toda essa questão, sabendo que ele não poderá sair da Espanha em dois anos, estamos decidindo estar lá”, disse.

Sobre o motivo que a levou a se separar de Daniel Alves, a mulher disse que eles tiveram um desgaste no casamento, mas, apesar disso, seguem sendo amigos. “Houve uma época em que fui sua agente. Quatro anos depois, Dani me apresentou a Fran Sergio, que hoje é meu marido. Ele queria que eu fosse seu agente. E agora o agente é meu atual marido”, concluiu ela.

Daniel Alves está preso desde o último dia 20 de janeiro, na Espanha (Reprodução/Instagram)

Acusação de estupro

O jogador brasileiro é acusado pela jovem de 23 anos por agressão sexual dentro do banheiro de uma boate em Barcelona, no último dia 30 de dezembro.

A jovem declarou que estava com amigas e que elas foram convidadas a subir à zona VIP por um grupo de garotos mexicanos. Um garçom, então, as convidou para sentar na mesa de Daniel Alves e um acompanhante. Elas se recusaram no início, mas “o cliente insistiu, e o garçom destacou que se tratava de um ‘amigo’”.

Finalmente, as moças aceitaram se sentar à mesa. Depois de um tempo conversando, contou a vítima, Daniel Alves “começou a ‘fazer o bobo’ com as três, enganchando-se muito e tocando-as”. Além disso, em várias ocasiões, “pegou-lhe com força a mão e Alves e colocou-a em seu pênis”, enquanto ela tentava evitá-lo. Mais tarde, o brasileiro lhe apontou uma porta e obrigou-a a segui-lo e a entrar”.

A vítima denunciou que, já no banheiro, “Alves a obrigou a sentar-se em cima dele, a atirou ao chão, a obrigou a praticar sexo oral, a que ela resistiu ativamente, a esbofeteou, a levantou do chão e a penetrou até ejacular”.

Mudanças de versões

Quando foi prestar depoimento na delegacia de Barcelona sobre a acusação de estupro, Daniel Alves negou conhecer a vítima. Porém, quando confrontado pela juíza sobre uma tatuagem íntima que ele tem entre o abdômen e a virilha, descrita pela vítima, ele confessou ter tido relações com ela, mas de forma consentida. Assim, ele foi preso no dia 20 de janeiro e segue sob custódia desde então.

Depois, em audiência, ele disse que a vítima fez sexo oral nele. Porém, pela terceira vez em que foi ouvido, ele mudou a versão e agora admitiu que houve “penetração vaginal”, de acordo com o site espanhol “El Tiempo”.

De acordo com o jornalista Carlos Quilez, a declaração do brasileiro muda o curso das investigações do caso, que agora precisa determinar se a penetração foi ou não consentida. A vítima, que diz querer que a justiça seja feita e descartou pedir indenização, afirma que foi sim agredida e estuprada.

Além disso, exame físico feito na jovem no mesmo dia que ela denunciou o estupro já havia comprovado a penetração vaginal, além de encontrar marcas de mordidas, arranhões e hematomas no corpo da mulher.

Recursos da defesa

Na quarta-feira (8), a defesa do brasileiro formalizou na Justiça espanhola o pedido de soltura dele. O advogado Cristóbal Martell tenta convencer a Justiça de que o brasileiro pode aguardar pelo julgamento na casa em que mora, em Barcelona. O Ministério Público já se manifestou contra a medida.

Agora é aguardada a resposta da juíza do caso, Anna Marín, que já disse ter “indícios suficientes” que comprovam que houve mesmo um estupro.

