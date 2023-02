[VÍDEO]: Bebê recém-nascido nos escombros na Síria é resgatado conectado ao cordão umbilical da mãe

Após o terremoto na Síria que ocorreu nesta segunda-feira (6), uma menina recém-nascida que foi gerada sob os escombros, foi resgatada ainda conectada ao cordão umbilical da mãe. Até o momento, a criança foi constatada como a única sobrevivente da família.

De acordo com o portal Al Jazeera, a menina sobreviveu ao colapso de um prédio de cinco andares, ao contrário da mãe e dos outros parentes.

Para o resgate, as pessoas próximas tiveram que cortar o cordão umbilical do bebê e a encaminharam para um hospital. De acordo com o médico responsável pelo atendimento da menina, Hani Maarouf, ela tinha convulsões quando chegou. Aparentemente, o bebê teria nascido três horas antes de ser resgatada.

“Provavelmente ela estava sujeita a alta pressão ou algo dos escombros caiu nela. Está claro o largo hematoma. Há também hematomas em sua orelha, rosto, testa e costelas”, disse o doutor Hani Maarouf em entrevista.

O restante da família acabou sendo enterrado em sua própria vila.

Mais de 11 mil mortos no terremoto

Um terremoto de tremor de 7,8 na escala Richter devastou várias cidades na Síria e Turquia, deixando mais de 50 mil feridos e mais de 11 mil mortos. O fenômeno se iniciou nesta segunda-feira (6), quando foram notificadas 185 réplicas do tremor. Já na manhã e noite de terça-feira (7), houve dezenas de tremores secundários.

Testemunhas relataram ter durado vários minutos, resultando em casas e prédios desabados na região sudoeste da Turquia, fronteira com a Síria. O tremor foi sentido também em outros países, como Israel e Líbano.

A Turquia e Síria apontaram 11.719 mortos até o momento. Os dados tiveram atualização às 14h55 desta quarta-feira (8). As buscas e resgates seguem ocorrendo pelas regiões devastadas. O fenômeno de tremor de 7,8 na escala Richter foi o mais forte desde 1999 da região.