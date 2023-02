O detalhe que acaba de ser confessado por Dani Alves na acusação de estupro

Daniel Alves, jogador de futebol brasileiro conhecido como Dani Alves, continua preso desde 20 de janeiro de 2023 e as investigações sobre a acusação de estupro contra uma jovem de 23 anos continuam mudando de rumo.

O atleta de 39 anos acaba de mudar novamente sua versão dos fatos denunciados em 30 de dezembro 2022 na boate Sutton, em Barcelona, onde uma mulher alegou ter sido vítima de uma agressão sexual violenta no banheiro do local.

Depois de dar três explicações diferentes sobre o ocorrido, Alves reconheceu que houve penetração no banheiro da casa noturna, de acordo com o jornalista do canal Antena 3, Carlos Quílez.

“Dani Alves confirmou que o ato sexual foi realmente consumado”, explicou, segundo a apuração do Infobae.

Por fim, ambas as versões encontraram um ponto em comum, pois desde o primeiro momento a denunciante havia confirmado que houve penetração e passou por exames que confirmaram essa informação.

No entanto, as versões continuam diferentes porque para ele foi um ato consensual e para ela um estupro violento.

Detalhes da acusação contra Dani Alves

A imprensa espanhola divulgou detalhes sobre acusação que acusam Alves de ter cometido um estupro que durou por volta de 15 minutos.

Segundo a denunciante, o jogador a teria pego pela mão e conduzido até uma porta que a ela não conhecia. Ao perceber que era um banheiro de serviço, ela tentou fugir, mas foi impedida e a porta trancada.

Os relatos apontam que Alves sentou no vaso sanitário, puxou o vestido da mulher, obrigou-a a sentar em cima dele, jogou-a no chão, forçou-a a praticar sexo oral, bateu nela, levantou-a do chão e a penetrou até ejacular.

Após isso, a mulher pediu para uma amiga sair do local com ela e, em choque, ela foi atendida pelos funcionários e contou o que aconteceu ao gerente da discoteca.

Minutos depois uma ambulância chegou e a levou ao Hospital. Após 48 horas, a jovem compareceu a uma delegacia para registrar a queixa e entregou o laudo médico, juntamente com as roupas que vestia naquela noite.

Desde o começo da investigação, ela pediu para não receber indenização caso a justiça espanhola comprove sua versão dos fatos.

