Mulher revela detalhes da briga generalizada que foi gravada em avião; ‘Ela jogou a menina’

Edilene da Silva Barracho, a passageira envolvida na briga generalizada cujo vídeo se tornou viral nas redes sociais recentemente, explicou mais detalhes do ocorrido. O caso aconteceu em um avião da Gol que saía de Salvador (BA) com destino a São Paulo (SP).

Em entrevista ao G1, ela explicou que a mãe da criança a tirou do colo e deixou com terceiros para agredi-la.

Em sua versão, tudo começou quando ela pediu para passageira que estava com uma criança saísse do lugar comprado, pois ela o reservou para não ficar nos assentos do corredor e nem no meio, pois se sente menos sufocada na janela.

Ao ser contrariada e sair do assento, Edilene conta que a passageira e sua família começaram a fazer provocações, alegando que a criança era especial, se referindo a sua deficiência. Ela então ligou para seu irmão e contou o ocorrido, o que iniciou as agressões físicas.

“Ela ‘jogou’ a menina [criança] no colo de terceiros e veio me bater. Minha filha [mais velha] logo tentou nos separar, mas veio uma outra [familiar do outro grupo] já agredindo. Foi muito rápido. Nas imagens, dá pra ver que ele puxou o meu cabelo”, explicou.

@folhadoestadoba Em briga por assento, passageiras trocam tapas dentro de avião. Assim, a cena, que viralizou na internet, aconteceu em Salvador, em um voo da Gol com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo.



Com isso, segundo a companhia aérea Gol, a confusão pic.twitter.com/ESAktzP4fQ — ブルーノディアス◣ ★ ◥ (@brunodiasPara) February 3, 2023

Edilene e sua filha contaram que tiveram ferimentos no braço, testa e boca, além de dores de cabelo devido aos puxões de cabelo.

Os envolvidos foram retirados da aeronave ee voltaram para São Paulo em voos diferentes. Após o caso, Edilene registrou um boletim de ocorrência (BO) no 1º Distrito Policial (DP) de Santos.

PORRADA CANTANDO IRMÃO



Duas famílias se desentenderam durante um voo da Gol e o pau cantou no meio do voo pic.twitter.com/hZJb4Q8ecS — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) February 2, 2023

Confira mais: O detalhe que acaba de ser confessado por Dani Alves na acusação de estupro